Düzce'de doğaseverlerin yeni adresi yaylalar oldu - Son Dakika

Düzce'de doğaseverlerin yeni adresi yaylalar oldu

Düzce'de kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden ziyarete açılan yaylalar, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Düzce'de kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden ziyarete açılan yaylalar, doğaseverlerden ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla yaklaşık 8 ay boyunca doğaseverlerden uzak kalan yaylalar, yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Doğal güzelliği ve temiz havasıyla öne çıkan, rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Kardüz, Kızık, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı, Sinekli, Odayeri, Kocayayla, Torkul, Topuk, Yörükler, Sırık, Sakarca, Çiçekli, Oflu, Eğrelti ve Kütüklü yaylaları, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi olan yaylalarda kamp ve doğa yürüyüşleri yapılıyor. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda vatandaşların güvenliği için devriye görevi yürütüyor.

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