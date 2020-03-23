Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli" diyen acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Doktor Okan K'yı darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan şüpheli S.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baş ağrısı şikayetiyle dün Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden S.A'nın, "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli." diyen doktor Okan K'ya sinirlenip yumruk attığı öne sürülmüştü.

Müdahale eden hastanenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A'yı gözaltına almıştı.