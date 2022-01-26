Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Düzce'de banyo dolabında gider borusunun geçmesi için açılan deliğe başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki bir evde, kedisinin çamaşır makinesine ait gider borusunun geçmesi için banyo dolabında açılan deliğe sıkıştığını gören sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, dolabı keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Yara almayan kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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