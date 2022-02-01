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Düzce'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Düzce'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

01.02.2022 13:11
Düzce'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

Cumayeri ilçesinde dere yatağına düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumayeri ilçesinde dere yatağına düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinden geçen dereden köpek sesi duyan vatandaşlar, yavru bir köpeğin yaklaşık 5 metrelik yükseklikten dereye düştüğünü ve çıkamadığını fark etti.

Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, ekipler merdiven yardımıyla dereye inerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Donmak üzere olan köpek soba yanında ısıtıldıktan sonra veteriner hekime götürüldü.

Sağlığının yerinde olduğu öğrenilen yavru köpek hakkında açıklamada bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Her canlı bizim için önemli. İtfaiyede görevli arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yavru köpeğimiz bir süre bizim bakımımız altında olacak." dedi.

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Cumayeri, Hisarcık, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
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