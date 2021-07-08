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Düzce'de drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Düzce'de drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

08.07.2021 15:47
Düzce'de drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi Kamelya kavşağında bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından B.E. idaresindeki aracı takibe alan ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerinde kovalamaya başladı.

İlçe sapağı mevkisinde durdurulan ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira ceza kesildi, araç da 2 ay trafikten men edildi.

Görüntülerde, otomobillin kavşak içerisinde drift yapması ve trafiği tehlikeye düşürmesi yer alıyor.

Para Cezası, Hisarcık, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika


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