Son Dakika Haberleri: Düzce'de drone ile "güvenli bayram" uygulaması
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Düzce'de drone ile "güvenli bayram" uygulaması

1 saat önce

Düzce'de emniyet ekipleri, "güvenli bayram" uygulaması kapsamında drone ile yol kontrolü yaptı.

Düzce'de drone ile
Düzce'de emniyet ekipleri, "güvenli bayram" uygulaması kapsamında drone ile yol kontrolü yaptı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunda, Çoban, Öztürkler ve Kervan kavşağı ile D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak bağlantı yolunda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, drone destekli kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.
"Havadan yapılan uygulama çok güzel"
Vatandaşlardan Mustafa Koz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesinde uygulamanın yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi.
Güzel bir çalışma yapıldığını belirten Koz, "Havadan yapılan uygulama çok güzel. Her yerde bu çalışmanın olması lazım. İnsanlar bilinçsiz şekilde araç kullanıyor, makas atıyorlar. Hem kendini hem karşı tarafı tehlikeye düşürüyorlar, bu böyle olmaz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Zonguldak, Düzce, Güncel
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