Düzce'de Duba Hırsızlığına Tutuklama
1 saat önce
Düzce'de belediyeye ait dubaları çaldıkları iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Düzce
'de belediyeye ait dubaları çaldıkları iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesinde görevli avukat, Cedidiye Mahallesi Hacı Hamdi Sokağı'nda belediyeye ait dubaların çalındığını gösteren kamera kayıtlarını da içeren dilekçeyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından iki şüphelinin, 4 demir dubayı yerinden sökerek üç tekerlekli arabaya koyup götürdüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Hırsızlık Bürosu ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı
Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı