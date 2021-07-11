Düzce'de düğünde havaya ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açması sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtsuyu köyünde dün düğünde silahla havaya rastgele ateş açarak Ali Rıza Sarıoğlu'nun ölümüne, Ersan Sarıoğlu'nun yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Düğüne katılanların ifadelerine başvuran ekipler, yapılan incelemede, kurşunun Yığılca ilçesi Çamlık köyü eski muhtarı N.E'nin silahından çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.