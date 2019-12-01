Son Dakika Haberleri: Düzce'de düğünde kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Düzce'de düğünde kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de düğünde kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi Malatyalı Pasajı'nda bulunan bir düğün salonundaki düğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Fikri Korkulu (32) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Korkulu'yu bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, bacağından yaralanan Korkulu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından düğün sona erdirildi, gelin ve damat salondan ayrıldı.

Polis, Korkulu'yu bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de düğünde kavga: 1 yaralı

İstanbul Caddesi, Polis, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:01 Kaynak: AA
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