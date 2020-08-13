Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor

Oxijen Medya tarafından tüm otobüs durakları dezenfektan ile temizleniyor.

Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor, System.String[]

Oxijen Medya tarafından tüm otobüs durakları dezenfektan ile temizleniyor. Korona virüse karşı durakların temizliği sık aralıklarla yapılıyor.

Oxijen Medya tarafından il genelindeki otobüs duraklarında yaz temizliği devam ediyor. Ulaştırma Müdürlüğünün koordinasyonu ile yapılan çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesine ait tüm otobüs durakları temizleniyor.

Periyodik aralıklarla sürdürülen duraklarındaki temizlik çalışmaları korona virüsü nedeniyle daha da sıklaştırıldı. Dezenfektanlı su ile yapılan temizlik çalışmaları ile vatandaşların duraklarda daha temiz bir ortamda ulaşımlarını sağlayacak otobüs ve dolmuşları beklemeleri sağlanıyor. - DÜZCE

Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı         
17:23
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi         
17:04
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak         
16:19
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu         
16:10
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu         
13:37
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada         
11:53
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı         
10:43
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı         
10:14
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi         
09:29
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar         
08:48
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 00:42:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei