Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, durdukları araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelenerek araç içinde arama gerçekleştirdi.
Araç içinde yapılan aramada, 27 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: AA
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