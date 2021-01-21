Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

21.01.2021 14:13
Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, durdukları araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelenerek araç içinde arama gerçekleştirdi.

Araç içinde yapılan aramada, 27 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Uyuşturucu, Hisarcık, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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