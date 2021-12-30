Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.
Festival, Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde kentteki alışveriş merkezinin arkasındaki açık alanda gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşları festivale davet ederek, 3 ton hamsi ikramında bulunacaklarını kaydetti.
Bilgin, salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri festivali yeniden düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de düzenlenecek hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak - Son Dakika