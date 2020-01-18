Düzce'de düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2,5 ton balık dağıtıldı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 2,5 ton hamsi, alana gelen 4 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin beklenenden çok ilgi gördüğünü söyledi.

Organizasyonun geleneksel hale getirileceğini belirten Özlü, "Tertipli yapılmış bir etkinlik var. Her şey pırıl pırıl, tertemiz. Etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kentte tüm kimliklerin huzur içinde yaşadığını vurgulayarak, "Bu anlamda bugünkü organizasyon çok önemli. Hepimiz bugün Trabzonluyuz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, festivale katılımdan memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Tüm zamanların kan verme rekorunu kırmayı da düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Festival, Karadenizli sanatçıların sahne performanslarıyla devam ediyor.