Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

20.08.2022 12:12
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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