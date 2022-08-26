Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 230 Türk lirası ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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