Düzce'de EDS ile kazalar yüzde 26 oranında azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de EDS ile kazalar yüzde 26 oranında azaldı - Son Dakika

Düzce'de EDS ile kazalar yüzde 26 oranında azaldı

6 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sayesinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kentte meydana gelen kazaların yüzde 26,15 azaldığını bildirdi.

Düzce'de EDS ile kazalar yüzde 26 oranında azaldı, System.String[]

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sayesinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kentte meydana gelen kazaların yüzde 26,15 azaldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, EDS'nin kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını azaltabilmek, kazlardan kaynaklanan maddi zararları azaltabilmek, etkili denetim yapılarak yakalanma riski algısını artırmak, personel, araç ve yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

EDS sayesinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kazalarda yüzde 26,15 azalma yaşandığı aktarılan açıklamada, "Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik sorumluluk bölgesinde, 5 noktada kırmızı ışık ihlali 7 kamera ile 3 noktada anlık hız kontrolü, 3 kamera ile 8 noktada hız sınırı ihlali, 70 kamera ile 11 noktada park ihlali 33 kamera ile 10 noktada plaka tanıma sistemine ait 10 kamera olmak üzere 27 ayrı lokasyonda 123 kamerayla hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uyması, sabit radar, hız koridoru, kırmızı ışık ihlali ve park yasağı olan yerlerdeki uyarı ve bilgilendirme levhalarının yanı sıra yol boyunca EDS uyarı levhalarına ve yatay çizgilere dikkat ederek, trafik kurallarına uymaları durumunda herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacağı ifade edildi.

Kentte 1 Aralık 2019 tarihinde hizmete alınan EDS tarafından kesilen cezalara bakıldığında en çok "kırmızı ışık ihlali" yapıldığı, bunu "park ihlali" ve "hız ihlali" takip ettiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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