Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük - Son Dakika
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Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük

11.07.2023 16:04

Düzce'de Efteni Gölü havzasında meydana gelen taşkın sonucunda 350 dekar alan zarar gördü. Gölyaka ilçesindeki tarım bölgelerine ulaşan su, göl havzasından taşarak tarım arazilerini etkiledi, İçmeler köyü sulara gömüldü. Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü belirten Gölyaka Belediye Başkanı Demircan, "3 milyonluk zararımız söz konusu" ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen Düzce'de Efteni Gölü havzasında meydana gelen taşkından 350 de kar alan zarar gördü. Göl havzasında yer alan İçmeler köyü, sel nedeniyle sulara gömüldü.

SAĞANAĞIN ARDINDAN TAŞTI

Gölyaka ilçesinde yer alan göl havzasındaki su, önceki gün etkisini gösteren sağanağın ardından taşarak tarım bölgelerine ulaştı. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Efteni Gölü'nde Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen kenar setleri çalışması bittiğinde yüksek oranda taşkınların önüne geçileceğini anlattı.

Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü belirten Demircan, vadilerden, dere yataklarından akan suyun gölde toplandığını, buradan Küçük Melen'e, ardından da İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Büyük Melen'e deşarj olarak Karadeniz'e ulaştığını kaydetti.

Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü

"KAPAKLARIN AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Demircan, Yığılca ilçesindeki Hasanlar Barajı'nın, tarımsal sulama ve sel baskınlarını önlemek amacıyla inşa edildiğine de değinerek, "Kapak açma gibi bir durum söz konusu değildir. Barajın halihazırda seviyesi yükseldiği için su, doğal olarak savakların üzerinden taşarak akmaktadır" diye konuştu.

Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü

TARIM ARAZİLERİ VE MERALAR ZARAR GÖRDÜ

Gölyaka'daki tarım arazileri ve meralarda zarar oluştuğunu anlatan Demircan, İçmeler, İmamlar, Fatih, Açmalar, Esen, Yazıpınar ve Hacıyakup mahalleleri ile mısır ekili Köprübaşı, Paşakonağı, İstinli, Bahçeköy arazilerinin zarar gördüğünü kaydetti.

Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü

"3 MİLYONLUK ZARARIMIZ SÖZ KONUSU"

Gölün taşmasıyla 350 dekarlık alanın su altında kaldığını dile getiren Demircan, şu ifadeleri kullandı: "3 milyonluk zararımız söz konusu. Belediye olarak mısır tarlalarımız vardı, hasada hazırdı. Sular altında kaldı, verim alamıyoruz. Buradan elde edilecek gelirle çocuklarımıza park ve futbol sahaları yapacaktık ama oralar da sular altında kaldı. Biz çocuklarımız için yine elimizden geleni yapacağız. Önemli olan can kaybımızın olmaması."

Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü

KÖY SUYA GÖMÜLDÜ

Öte yandan, Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, bölgede etkili olan yağışların ardından yaşanan sel nedeniyle sulara gömüldü.

Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Düzce'de Efteni Gölü havzasında taşkın: 350 dekar alan zarar gördü
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Su su diyordunuz,alın size su. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yakup Demircan, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efteni Gölü'ndeki taşkın, 350 dekarlık alanı adeta yok etti! Bir köyün sular altında kaldığı olayda maddi hasar büyük - Son Dakika
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