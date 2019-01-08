Düzce'de Eğitime Kar Engeli
24 dakika önce
Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Düzce
'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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