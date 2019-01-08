Son Dakika Haberleri: Düzce'de Eğitime Kar Engeli

Düzce'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Düzce'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı Düzce Bal Kabağının Ünü, Kent Sınırlarını Aştı! Yemek İçin Başka İllerden Geliyorlar

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:39:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]