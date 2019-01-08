Düzce'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Düzce
'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba
il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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