Düzce'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Düzce'de eğitime kar engeli

6 saat önce

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

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Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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