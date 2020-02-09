Düzce'de eğitime kar tatili - Son Dakika

Düzce'de eğitime kar tatili
6 saat önce
DÜZCE Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
DÜZCE Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti.
Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
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