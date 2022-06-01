El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

01.06.2022 14:41

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sürücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin başka bir araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sürücünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin başka bir araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde yabancı plakalı otomobilin kadın sürücüsü, bir marketin önünde durarak el frenini çekmeden araçtan indi.

Aniden rampa aşağı hareket eden araç, önce karşı yönden gelen otomobile, ardından da yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza anı, çevreden bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete girdiği sırada otomobilinin hareket ettiğini fark eden sürücünün aracın peşinden koşması yer alıyor. Ayrıca kayıtlarda, aracın otomobille çarpıştığı görülüyor.

El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
El freni çekilmeyen otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

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Kaynak: AA

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