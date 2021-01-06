Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı

06.01.2021 02:18

Son dakika haberleri... Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı Elektrik patlaması evi alev topuna döndürdü Ev sahibi Keser: Çoluğu çocuğu evden ben çıkarttım Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir evin elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı

Elektrik patlaması evi alev topuna döndürdü

Ev sahibi Keser: Çoluğu çocuğu evden ben çıkarttım

DÜZCE - Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir evin elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev alev topuna dönerken, binanın içinde kalanlar ve komşu binalarda ki vatandaşlar kapı ve camların kırılması ile tahliye edildi. Alev topuna dönen evin çatı kısmında elektrik kablolarının patlaması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, Düzce Aziziye Mahallesi 886. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Keser'e ait evde sigortalar attı. Sigortaları tekrar kaldıran Keser'in trafosunda patlama oldu. Ne olduğunu anlayamayan ev sahibi, balkona çıkarak kontrol etmek istedi. Bu esnada evin içine dumanların dolduğunu fark eden Keser, çatının alev topuna döndüğünü fark etti. Çocuklarını ve eşini hemen evden dışarı çıkartan ev sahibi Ömer Keser, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kablolarının patlaması nedeni ile müdahale etmekte güçlük çekilirken, ekipler tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından 3 farklı noktadan yangına müdahale başladı. 2 katlı evin alt katında ikamet edenler polis ekiplerinin cam ve kapılarının kırılması ile tahliye edildi. Alev topuna dönen evin komşu binalarında da her ihtimale karşı tahliye yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Ev sahibi Ömer Keser alev topuna dönen evini gözü yaşlı izlerken: " Sigortadan çıktığını düşünüyorum. Eşim ve çocuklarım vardı. Onları ben çıkarttım. Görüldüğü gibi yuva gitti. Yuva dağıldı. Ev içerisinde ben oturuyordum. Televizyon izliyordum. Bir ara sigorta attı. Çocukları da yeni yatırmıştım. Sigorta attı o sırada bende çıktım sigortayı açtım. O ara patlama sesi geldi. Ses gelince ne olduğunu merak ettim baktım ama bir şey göremedim. O sırada evin içerisinde duman girmeye başladı. Çatı kapağından çatıya çıktım. Bir baktım ateşleri gördüm her yer yanıyor. Ondan sonra hemen evdekileri tahliye edip itfaiye ekiplerini aradım" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında ev tamamen söndürüldü. Yangın nedeni ile 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı
Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aziziye Mahallesi, Patlama, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Düzce'de elektrik trafosu patladı, 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika


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