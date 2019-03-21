Son Dakika Haberleri: Düzce'de "Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Merkezi" Açıldı

Düzce'de "Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Merkezi" Açıldı

10 dakika önce

Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Düzce'de
Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle açılan merkezde, temiz enerji kullanan elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm (Endüstri 4.0) kapsamındaki teknolojilerin üzerinde akademik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Merkezde, elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yürütüleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezimizin gerçekleştireceği çalışmalarla yerli elektrikli araç üretimine katkı sağlamak ve endüstrinin üretime yönelik uygulamalarında etkili çözümler sağlamak, böylece, otomotiv sanayi başta olmak üzere Türk endüstrisinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek amaçlanıyor. Merkezin faaliyetleri arasında temiz ve ucuz enerji tüketen elektrikli araç teknolojileri ile akıllı fabrika teknolojileri üzerinde akademik çalışmalar yapmak, elektrikli araçlar, hibrit araçlar, akıllı otonom araçlar, insansız kara ve hava araçları tasarımı, uygulaması yer alıyor. Öte yandan dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı fabrika teknolojileri, akıllı robotlar, yapay zeka/öğrenen sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi konularda çalışmalar yapılacak."

Açıklamada, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay, gibi programların düzenleneceği aktarılarak elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm ile ilgili konularda sanayi temsilcileri ile iş birliği yapmak ve sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek gibi çalışmaların yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Dönüşüm, Güncel
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