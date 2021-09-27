Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli yemekte buluştu - Son Dakika

Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli, İtfaiyecilik Haftası kapsamında yemekte bir araya geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen yemek programına, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu da katıldı.

Azmimilli Mahallesi'ndeki itfaiye binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Uslu, itfaiye teşkilatının önemli yere sahip olduğunu, bunun yangın ve sel gibi doğal afetlerde çok daha net şekilde görüldüğünü söyledi.

Uslu, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a plaket verdi, Kahraman da Uslu'ya Türk bayrağı hediye etti.

İtfaiyeci duasının ardından emekli ve mevcut personel, birlikte yemek yedi.