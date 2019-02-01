Son Dakika Haberleri: Düzce'de Emniyet Şeridinde Duran Tır'a, Tır Çarptı: 3 Yaralı

Düzce'de Emniyet Şeridinde Duran Tır'a, Tır Çarptı: 3 Yaralı

57 dakika önce

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde TIR'ın, emniyet şeridindeki başka bir TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de Emniyet Şeridinde Duran Tır'a, Tır Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde TIR'ın, emniyet şeridindeki başka bir TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden  Ali Başman yönetimindeki 14 GL 469 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran Ekrem Padar yönetimindeki 34 PG 542 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Başman ile emniyet şeridinde bekleyen TIR içerisindeki Yunus Emre Padar ve ağabeyi Ahmet Padar yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne  kaldırılan 3 yaralı tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:32 Kaynak: DHA

Kaynaşlı, Güncel
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