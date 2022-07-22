Düzce'de emniyetten dev operasyon - Son Dakika
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Düzce'de emniyetten dev operasyon

22.07.2022 20:46
Düzce'de emniyetten dev operasyon

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 15 gün süren operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirirken, aranan şahısları da yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 15 gün süren operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirirken, aranan şahısları da yakaladı.

Düzce'nin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 gün süren dev bir operasyon gerçekleştirdi. 5-21 Temmuz tarihleri arasında yüzlerce polisin katılımı ile umuma açık iş yerleri, metruk alanlar, parklar, bahçeler, eğlence mekanları ve aranan şahıslara yönelik operasyonda 8 bin 825 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek gözaltına alınan 51 kişiden 18'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında haklarında 15 yıl 2 ay ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin operasyonları çerçevesinde il merkezinde 1 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca, 166 adet fişek, 1 adet cam pipo, 20 gram esrar, 10 gram metafetamin ele geçirildi. Ayrıca tatil bölgesi olan Akçakoca'da 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ile Çilimli'de 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet fişek ve 2 adet adet cam pipo ile 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelileri de operasyonda yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de il merkezinde farklı tarihlerde 4 ayrı kafede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi M.A.'yı, 2 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri F.A. ve A.H.'yi, 1 işyeri ve 1 evden hırsızlık olayına karışan B.K.'yı ve motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren İ.B.Y.'yi yapılan çalışmalarda kıskıvrak yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar oynayan şahıslara ceza

Umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise bir restoranda 'tütün ve tütün mamulleri tüketildiği, sigortasız çalışan olduğu ve canlı müzik izni olmadan müzik yayını yaptığı', bir masaj salonuna 'tütün ve tütün mamulleri tüketildiği' gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca bir kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek, masa üzerinde bulunan 550 lira para muhafaza altına alınıp, kumar oynayan 4 şahsa bin 819'ar liradan toplam 7 bin 276 lira idari işlem uygulandı. İş yeri yetkilisi hakkında da kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de emniyetten dev operasyon - Son Dakika

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