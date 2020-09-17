Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor - Son Dakika

Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, Düzce'de yaşayan diğer şehir kütüklerine kayıtlı kişi sayısı belli oldu.

Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, Düzce'de yaşayan diğer şehir kütüklerine kayıtlı kişi sayısı belli oldu. Buna göre 385 bin 831 nüfuslu Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşarken, en az Hakkari ve Tunceliler yaşıyor.

Düzce'de en çok ve en az hangi şehirden insanın yaşadığı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre Düzce'de 81 şehirden kaç kişinin yaşadığı belli oldu. Düzce'de en çok Sakarya, Trabzon, Ağrı, Bolu ve Giresunlular yaşıyor. Düzce'de en az ise Hakkari, Tunceli, Yalova, Kilis ve Şırnaklılar yaşıyor.

Düzce'de ikamet eden ve farklı şehirlerde ki kütüklerine göre nüfus dağılımı şöyle oluştu: Adana 820 kişi, Adıyaman 574 kişi, Afyon 596 kişi, Ağrı 5 bin 385 kişi, Aksaray 324 kişi, Amasya 754 kişi, Ankara bin 931 kişi, Antalya 271 kişi, Ardahan 539 kişi, Artvin bin 132 kişi, Aydın 288 kişi, Balıkesir 826 kişi, Bartın 785 kişi, Batman 289 kişi, Bayburt 701 kişi, Bilecik 325 kişi, Bingöl 337 kişi, Bitlis 416 kişi, Bolu 4 bin 391 kişi, Burdur 120 kişi, Bursa bin 132 kişi, Çanakkale 285 kişi, Çankırı 860 kişi, Çorum bin 546 kişi, Denizli 331 kişi, Diyarbakır bin 414 kişi, Düzce 290 bin 296 kişi, Edirne 299 kişi, Elazığ 605 kişi, Erzincan 554 kişi, Erzurum 3 bin 663 kişi, Eskişehir 704 kişi, Gaziantep 587 kişi, Giresun 3 bin 894 kişi, Gümüşhane 879 kişi, Hakkari 84 kişi, Hatay 743 kişi, Iğdır 422 kişi, Isparta 293 kişi, İstanbul 2 bin 801 kişi, İzmir 510 kişi, Kahraman Maraş 950 kişi, Karabük bin 55 kişi, Karaman 186 kişi, Kars 2 bin 967 kişi, Kastamonu bin 830 kişi, Kayseri bin 14 kişi, Kilis 140 kişi, Kırıkkale 536 kişi, Kırklareli 322 kişi, Kırşehir 588 kişi, Kocaeli bin 247 kişi, Konya bin 257 kişi, Kütahya 389 kişi, Malatya bin 146 kişi, Manisa 531 kişi, Mardin 663 kişi, Mersin 615 kişi, Muğla 208 kişi, Muş 604 kişi, Nevşehir 505 kişi, Niğde 580 kişi, Ordu 2 bin 513 kişi, Osmaniye 367 kişi, Rize bin 387 kişi, Sakarya 7 bin 486 kişi, Samsun 2 bin 795 kişi, Şanlıurfa 736 kişi, Siirt 341 kişi, Sinop bin 135 kişi, Şırnak 160 kişi, Sivas 2 bin 592 kişi, Tekirdağ 297 kişi, Tokat bin 548 kişi, Trabzon 6 bin 883 kişi, Tunceli 133 kişi, Uşak 207 kişi, Van 946 kişi, Yalova 134 kişi, Yozgat bin 131 kişi ve Zonguldak 5 bin 1 kişi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Hakkari, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor - Son Dakika

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