İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Düzce'de 368 kadına eğitim verildi.
Jandarma ekipleri, proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında kadınları bilgilendirdi.
Fabrikalarda çalışan 368 kadına eğitim veren ekipler, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nı (UYUMA) da tanıttı.
Ekipler, kadınlara çevrelerinde madde bağımlısı olan kişiler varsa, bu uygulama üzerinden kolluk güçleriyle iletişim kurabilecekleri bilgisini verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' eğitimleri sürüyor - Son Dakika