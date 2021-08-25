Düzce'de engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan ve askerlik hayali kuran 20 yaşındaki bedensel engelli Yücel Şencan, İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlük vatani görevini yerine getirdi.

Yığılca'ya bağlı Hocaköy köyünde ikamet eden Yücel Şencan askerlik yapma isteğini köy imamı Sinan Kahraman'a iletti.

Kahraman'ın görüştüğü Yığılca İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serhat Topuz'un İl Jandarma Komutanlığından aldığı izinle engelli genç, İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Jandarma üniforması giyen Yücel Şencan, silahlı nöbet tuttu, eğitimlere katıldı, karavanadan yemek yedi.

Yıllardır hayalini kurduğu askerlik görevi için Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlük askerlik yapan bedensel engelli Yücel Şencan, AA muhabirine, hayatının en mutlu gününü yaşadığını, komutanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Köy İmamı Sinan Kahraman de Şencan'ı kırmamak için çaba gösteren komutanlara minnettar olduklarını ifade etti.

Yığılca İlçe Jandarma Komutanı Topuz ise "Bugün bize yüreklerinde besledikleri vatan sevgisinin yüceliği sayesinde her türlü engeli ortadan kaldırabileceklerini en güzel şekilde gösteren Yücel kardeşimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Murat Atakan da "Yücel kardeşimiz bir günlük de olsa askerlik görevini yerine getirdi. Hatıra fotoğrafları ile uğurladık. Onun sevincine bizler de ortak olduk." ifadesini kullandı.