Düzce'de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu
12 dakika önce
Düzce'de Ramazan Bayramı'na saatler kala berberlerde Arife günü yoğunluğu yaşanıyor.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
'de Ramazan Bayramı
'na saatler kala berberlerde Arife günü yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na saatler kala erkek kuaförleri ve berberlerinde yoğunluk.
Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere akın ederken, berberler de yoğun mesai yapmaya başladı. Berberler, vatandaşları mağdur etmemek için randevu sistemiyle çalışırken, gecenin geç saatlerine kadar çalışacaklarını belirtti. Düzce'de yıllardır berberlik yaptığını söyleyen Bahri Tanış, arife günleri işlerinin her sene yoğun olduğunu belirtti. Bahri Tanış, "Bayram yoğunluğu başladı. Bayram öncesinde herkes tıraşını olmak istiyor. İnşallah bu arifede de geçmiş yıllarda olduğu gibi geç saatlere kadar çalışırız" dedi. - DÜZCE
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