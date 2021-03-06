Düzce'de erkek ve kadın oranı eşit - Son Dakika

Düzce'de erkek ve kadın oranı eşit
06.03.2021 10:17
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden açıklanan verilere göre Düzce Nüfusunun yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini de erkekler oluşturdu.
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden açıklanan verilere göre Düzce Nüfusunun yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini de erkekler oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, Düzce ilinde kadın nüfus 197 bin 647 kişi olarak belirlendi. Düzce'de kadınların oranı yüzde 50 olurken, erkek nüfusu ise 198 bin 32 kişi oldu. Erkeklerin nüfusa oranı ise yüzde 50 oldu. Böylelikle Düzce'de erkek ve kadın oranı nüfusa oranla eşit olarak açıklandı. - DÜZCE
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