Düzce'de Eş İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Düzce'de Eş İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti

Son Güncelleme: 26.08.2023 15:01

Düzce'de bir kadın, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği başka bir kadına çarptı. Olayın ardından çıkan kavgada kadınlar birbirlerine saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de Yeliz M. motosikletiyle, eşiyle ilişkisini olduğunu iddia edip kendisini durdurmaya çalışan Özlem T.'ye çarptı. Olayın ardından Özlem T. Yeliz M.'yi darbederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DURMAK YERİNE KADINA ÇARPTI

Gece saatlerinde Kalıcı Konutlar mevkisinde Özlem T. otomobiliyle seyir halindeyken, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yeliz M.'yi motosikletle giderken gördü. Motosikleti geçip otomobilinden inen Özlem T., yolun ortasına çıkıp Yeliz M.'yi durdurmak istedi. Ancak Yeliz M., durmayıp motosikletle Özlem T.'ye çarptı.

DÜŞTÜKLERİ YERDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yere düştü. Özlem T. ayağa kalkıp, yerde yatan Yeliz M.'nin başını asfalt zemine vurarak tekme ve yumruklar atıp darbetti.

Kocasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının önünü kesti

ANBEAN KAMERADA

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durup, iki kadını ayırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Düzce, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Eş İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Eş İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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