Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Eşi Ziya P. tarafından evde bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi 25 yaşındaki Özlem P'nin cenazesi, ailesi tarafından Çarşamba ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, Saraçlı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, genç kadının ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dün Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, eşi Özlem P. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaralamıştı. Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.



Kendisini ihbar etmesi üzerine bulunduğu yerde gözaltına alınan Ziya P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.