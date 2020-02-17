Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş - Son Dakika

Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Pirdal'ın yapılan otopsi işleminde, sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesinden acı bekleyiş, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Pirdal'ın yapılan otopsi işleminde, sırtından ve göğsünden 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.


Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Ziya Pirdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın cenazesi Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morgunda otopsiye alındı. Yapılan otopside Pirdal'ın, göğsünden ve sırtından 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edildi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G., amcası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Pirdal'ın cenazesi, otopsinin ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi. - DÜZCE

Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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