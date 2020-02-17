Düzce'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, sabaha karşı eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaraladı.

Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisi arayan Ziya P, bulunduğu yerden kendisini teslim almalarını istedi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özlem P'nin cenazesinin yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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