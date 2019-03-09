Düzce'de Ev Satışları Düşüşte
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta, Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de konut satışlarında bir gerileme olduğunu satışların artması için konutta faizsiz imkanların tanınması gerektiğini söyledi.
DÜZCE(İHA) – Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta, Türkiye
genelinde olduğu gibi Düzce
'de de konut satışlarında bir gerileme olduğunu satışların artması için konutta faizsiz imkanların tanınması gerektiğini söyledi.
Küçükusta, emlak sektöründe ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirterek "Ne yazık ki ev satışlarının geçtiğimiz yıllara göre düşüşe geçtiği görüyoruz. TÜİK
tarafından sunulan istatistik raporlarına göre, emlak sektöründe yavaşlama söz konusu. 'Konut satışları azaldı' şeklinde yapılan pek çok haber, sektöre ayna tutmaya yetiyor. Genel değerlendirme olarak ele alınan Türkiye'nin durumu, Düzce'nin belli bölgeleri için de geçerli. Satışların düşmüş olduğu, çoğu zaman müşterilerin artan faizlerden dolayı ev alımlarında çok da talep kar olmadığı soncuna ulaşılıyor. Genel veriler dahilinde Düzce'nin de satış seyrini azaltarak izlediğini söyleyebiliriz" dedi.
Küçükusta Hür Grup olarak ise satışlardan en büyük pastayı almayı başardığını işaret ederek "Bunun sebepleri arasında ev satışlarında faizsiz imkanlar tanınması ve müşterilerin taleplerine göre hareket edilmesi sayılabilir" ifadesinde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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