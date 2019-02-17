Düzce'de Ev Yangını
21 dakika önce
Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.
Düzce
'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka
ilçesine bağlı Gölormanı köyünde Mevlüt Meral'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına almaya vatandaşlar başarılı olamayınca durumu Gölyaka ve Düzce itfaiyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını ahşap bölüme sıçramadan kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:38 Kaynak: AA
Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti
Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü
Zincir Marketlerin Tanzim Satış Oyunu Ortaya Çıktı