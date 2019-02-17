Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de Ev Yangını

21 dakika önce

Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Düzce'de Ev Yangını, System.String[]
Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Gölormanı köyünde Mevlüt Meral'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almaya vatandaşlar başarılı olamayınca durumu Gölyaka ve Düzce itfaiyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını ahşap bölüme sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı evde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti

Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü Zincir Marketlerin Tanzim Satış Oyunu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 12:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]