Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de Ev Yangını

56 dakika önce

Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Gölormanı köyünde Mevlüt Meral'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almaya vatandaşlar başarılı olamayınca durumu Gölyaka ve Düzce itfaiyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını ahşap bölüme sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı evde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Güncel
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