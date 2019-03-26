Düzce'de Ev Yangını
1 saat önce
Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan Salih Durmuş'a (62) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören bölgedeki fındık bahçelerinde çalışan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangın, evde hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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