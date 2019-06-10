Son Dakika Haberleri: Düzce'de ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de ev yangını

2 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de ev yangını, System.String[]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesine bağlı Sultaniye köyünde Zeki Gören'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Gören'in komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın sırasında camide akşam namazında olan Gören de haber üzerine koşarak evine geldi.
Gümüşova ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına, köylüler de destek verdi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Zeki Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün eve fazla girmedim, bahçedeydim. Ezan okundu, namaza gittik. Namaz çıkışı 'Evin yanıyor' dediler koştuk geldik. Evde tek başıma yaşıyorum, yangın esnasında evde kimse yoktu." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:05 Kaynak: AA
İtfaiye, Gümüşova, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]