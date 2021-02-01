İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride mahsur kalan Albayrak, Fatma Duman ve Ayhan Esen, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.

Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında Ahmet Can Albayrak'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce 'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.

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