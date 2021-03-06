Düzce'de evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Evde bulunan kumar malzemelerine ise el konuldu.

Salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan evdeki 15 kişiyle para cezası verilirken, ev sahibi hakkında kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Paşalar köyünde kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi.

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