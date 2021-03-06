Düzce'de evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Düzce'de evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi
06.03.2021 13:39
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Paşalar köyünde kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan evdeki 15 kişiyle para cezası verilirken, ev sahibi hakkında kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.
Evde bulunan kumar malzemelerine ise el konuldu.
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