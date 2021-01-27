Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza

27.01.2021 11:37
Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza

DÜZCE'de polisin baskın yaptığı evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza kesildi.

DÜZCE'de polisin baskın yaptığı evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uyguladı. Baskında kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu. Zabıta ekipleri amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle evi mühürledi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı Kırklareli'nde hırsızlıktan 52 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde hırsızlıktan 52 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Azmimilli Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Kumar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Depremden geriye çok acı hikayeler kaldı! Oğlunu elleriyle kefenleyen annenin yetkililerden tek bir isteği var
12:56 Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralanan Emre Demir, 1 dakikada şov yaptı! Oyuna girmesiyle gol atması bir oldu
12:35 Afet bölgesini şimdi de yağmur vurdu! Çadırı sular içinde kalan depremzede kadının isyanı yürek dağladı
10:09 Görüntü Hakkari ya da Diyarbakır'dan değil İstanbul'dan! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar
12:07 Lise öğretmenine cinsel istismar suçlaması! Kız öğrencinin ortaya çıkardığı videolar savcıyı harekete geçirdi
12:01 Armağan Çağlayan, gösteri sonrası İzmir Belediyesi'yle yaşadıklarına öfke kustu: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız
12:01 8 eşi, 7 sevgilisi ve 107 çocuğu olan adam: Genç kadınlarla evlenmeye devam edeceğim
11:52 MHP'nin hedefinde Ali Sunal var! Bahçeli'nin danışmanı verip veriştirdi
11:43 Nyamulagira Yanardağı'nda ateşli parıltı gözlemlendi! Bölge halkına sakin olma çağrısı yapıldı
11:46 Fenerbahçe'den babasının aldığı kulübe transfer olan Eren Bayraktar, ilk resmi maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2023 13:20:55. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement