Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu. Kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası verildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlenen evi, amacı dışı kullanıldığı gerekçesiyle mühürlendi.