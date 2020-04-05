Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de oyun salonuna çevrilen bir eve düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alındı.



Korona virüs sonrasında alınan tedbirler kapsamında kapatılan umuma açık oyun salonları, kafeler sonrasında Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir kişi kendi evini oyun salonuna çevirdi. Çevredeki vatandaşlar evden çok ses gelince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler evini oyun salonuna çeviren şahıs ile birlikte 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi mühürlerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de ev içerisinde oyun oynayarak bir araya gelen 10 kişi hakkında işlem yaptı. - DÜZCE