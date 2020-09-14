Düzce'de evin camına çarpıp düşen şahin ekiplere teslim edildi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evin camına çarpıp düşen 'Arı Şahin', Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde bir evin camına çarpıp düşen 'Arı Şahin' türü kuşu fark eden ev sahibi Yaşar Aslan, bitkin halde olan şahine su içirdi ve kafese koyarak muhafaza etti.

Kendine geldikten sonra kafesin içinde hırçınlaşan Şahin'i sakinleştiremeyen Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Aslan'ın evine gelen ekipler, 'Arı Şahin'i koruma altına almak için teslim aldı.

Bölgede çok az görülen 'Arı Şahin' için yetkililer, göç nedeniyle yolunu şaşırarak yorgun düştüğü için uçamamış olabileceğini belirtti.

Ekipler, şahini gerekli kontrollerin yapılması için Düzce Üniversite Orman Mühendisliği bölümüne götürdü.