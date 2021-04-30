Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin depo kısmında çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Karakaş köyünde yaşayan Cezmi Acar'a ait evin bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredeki 3 kişi, yangını söndürmek için bodrum kata girdi.
Vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, Yığılca Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi, daha sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Evin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika