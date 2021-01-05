Düzce'de evinde alkol satışı yapan kişiye para cezası - Son Dakika

Düzce'de evinde alkol satışı yapan kişiye para cezası
05.01.2021 15:39
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinde alkol satışı yaparken yakalanan kişiye 13 bin 10 lira idari para cezası uygulandıAkçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalledeki bir evde alkol satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evinde alkol satışı yaparken yakalanan kişiye 13 bin 10 lira idari para cezası uygulandı
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalledeki bir evde alkol satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Ekipler bir kişiyi alkol satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliye 13 bin 10 lira ceza verildi.
Evdeki 55 alkol şişesine de el konuldu.
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