Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltında alınan A.Ö'nün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, farklı yerlere gizlenmiş 310 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö'nün merkeze bağlı İstili köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

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